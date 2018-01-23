喝這款藥酒不怕酒測？路檢就被法辦了

台中市第二分局連續三天規畫警力白天抓酒駕。（記者許國楨翻攝）

2018-01-23 10:59

〔記者許國楨／台中報導〕就愛這味！台中市第二分局連續三天規畫5組警力白天抓酒駕，期間有4人因酒測值超標被送辦，其中更有二人是在工地飲用某知名品牌暢銷藥酒後騎車上路被查獲，他們供稱這款藥酒可以混調其他酒類或飲料，是勞動界中公認最能提神的黃金比例，原以為大量流汗後體內酒精很快排出，沒想到黃金比例還是不敵警力。

警方指出，案經取締發現4位遭公共危險罪移送民眾，其中2位就是飲用某知名品牌暢銷藥酒，這款藥酒雖然在瓶身已經明確標有酒精成分，但仍有部分民眾尤其是勞動界的朋友混調椰奶、果汁、米酒、高粱酒、咖啡、烏龍茶，或沙士、汽水類等碳酸飲料來飲用（俗稱一組），認為白天上班勞動時飲用，等到下班時體內酒精濃度應該不會超標而心存僥倖。

以前天遭查獲的47歲馬姓民眾為例，當天上午9時許在工地飲酒後，直到下午才騎車上路，沒想到在興進路、南京東路就遇上第二分局所規劃的5組路檢組，進到路口後本想佯裝購物民眾躲入一旁檳榔攤，只是行蹤早以被員警鎖定攔查，結果酒測值達0.26毫克。

至於另名也在工地工作的41歲戴姓民眾，同樣是在上午飲用該款藥酒後騎車上路被攔查，酒測值0.28毫克同樣超標，他們均供稱這款藥酒可以混調其他酒類或飲料，是勞動界中公認最能提神的黃金比例，原以為大量流汗後體內酒精很快排出，沒想到黃金比例還是不敵警力，警方訊後除將兩人均依公共危險罪嫌送辦，並呼籲工作中飲用酒精飲料除了可能影響注意力造成職災外，開車上路也會觸法，建議民眾改用如咖啡或茶類等無酒精飲料協助工作完成。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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