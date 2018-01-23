被影射「性犯罪教練」 跆拳教練告應曉薇

「台北市體育總會跆拳道運動協會」總幹事許賢忠，控告台北市議員應曉薇涉犯政府採購法及加重誹謗。（記者謝君臨攝）

2018-01-23 10:51

〔記者謝君臨／台北報導〕「台北市體育總會跆拳道運動協會」總幹事許賢忠指控，日前他向調查局舉發台北市議員應曉薇擔任理事長的「台北市體育總會跆拳道協會」獨家投標、得標賽事，涉嫌綁標，應女卻在臉書及公開場合暗指他是「性犯罪教練」，但真正涉嫌性騷擾的呂姓教練，其實是應女的跆拳道協會教練；許賢忠今至台北地檢署按鈴控告應女涉犯政府採購法及加重誹謗罪。

許賢忠表示，近日來，因台北市教育局主辦「教育盃跆拳道錦標賽」，與不久前體育局召開的「台北市城市跆拳賽錦標賽」，因明顯有違法事證且黑幕重重，他向市議員陳情並向相關單位舉發。

許賢忠指出，市議員應曉薇疑因不滿他舉發此事，而挾怨報復，不斷用無所不用其極的方式來誹謗他，惡意中傷該協會及他本人，甚至公開用「性犯罪教練」誹謗他，並多次在公開場合及議會質詢時誹謗，更諷刺的是，「性犯罪教練」根本就是她自己協會聘任的前呂總幹事。

許賢忠強調：「他從未犯過性犯罪」，且沒有任何法院判決或檢方起訴之事，因此決定不再隱忍，今至北檢提告，用司法還其清白。