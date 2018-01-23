國道連環撞！聯結車撞貨櫃車翻覆 再追撞2車釀5傷

2018-01-23 09:40

〔記者湯世名／彰化報導〕國道連環車禍！1輛滿載肥料的聯結車今天清晨3時行經國道1號彰化南下路段時，突然失控追撞前方貨櫃車後翻覆，肥料撒滿南下、北上車道，波及2輛行經該處的轎車，這起事故共造成5人受傷，所幸都僅受輕傷，事故現場直到上午6時才處理完畢，國道三隊調查疑聯結車駕駛精神不濟釀禍，事故確實原因仍待進一步釐清。

國道三隊調查，這起事發生在今天清晨3時許，廖姓司機駕駛滿載肥料的聯結車行經國道1號南下200公里彰化交流道路段時，聯結車突然失控追撞前方1輛貨櫃車，聯結車當場翻覆在內側車道，數百包肥料撒落在南下內側、北上內、中線車道，當時正好行經該處的2輛轎車也被肥料波及，紛紛擦撞內側護欄。

事故發生現場一片狼藉，國道上滿是肥料包，以及受損的4輛大小車輛，國道三隊、彰化縣消防局據報都派員趕往現場，發現現場有聯結車駕駛、乘客，以及2輛轎車上的3名駕駛與乘客受傷，其中3人送醫急救，所幸都僅受擦傷、挫傷，無生命危險。

國道三隊調查，聯結車廖姓司機當時從苗栗縣送貨完畢，要從國道1號往南回雲林縣，疑似因精神不濟，致未注意車前狀況追撞前車，籲用路人如開車時察覺精神不濟，應立即下交流道或是至服務區內休息，不可再繼續駕駛車輛，以免發生危險。