糗大！男大生戴「套」企圖性侵女大生未遂 保險套竟掉房內

2018-01-23 02:37

〔記者王俊忠／台南報導〕男大生阿平涉於105年11月1日凌晨喝酒後在租住的宿舍內，套上保險套企圖對住同宿舍女大學生性侵，女大生在睡夢中驚醒不斷大聲呼救、抵抗，阿平未能得逞、逃離，但保險套竟掉落在女方房內。台南地方法院依強制性侵未遂罪判阿平4年徒刑。

判決指出，105年11月1日凌晨4點許，阿平喝酒後在台南市自己所住的1處出租宿舍房間先將自己全身衣物脫去、把1只保險套套在自己的性器官上，接著前往同宿舍內另名女大學生的房間。

阿平發現女大學生的房間並未上鎖，摸黑潛入女方房內、撲向在床上熟睡的女大生，女方被阿平突然爬上床壓制身體的粗暴舉動驚醒，即奮力反抗狼男暴行。

性慾高漲的阿平強行抓住女大生的頭髮、摀住其嘴巴，欲對女方強制性交。但因女方不斷掙扎、反抗，抵死不從，還大聲呼救。阿平見狀況失控、一直未能得逞，只好逃離女大生的房間，躲回自己房間。

女大生待狼男離開後打電話告知同學、並向警方報案，警方到場在女大生的房間內起獲阿平掉落的保險套。

當天下午，警方為阿平酒測、發現酒測值高達0．66。男大生坦言有喝酒、還有意識，並坦承性侵未遂的犯行。女大生說，案發後，她馬上打電話給同學，同學就把阿平帶下來，她與阿平對質時，發現對方意識很清楚。

法官批判阿平犯罪手段惡劣，雖然坦承犯行，但未賠償被害人也未取得對方原諒；且因犯案時沒有意識降低的情形，不給予減免刑期。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆