1/22 威力彩頭獎連12摃 今彩539頭獎開出2注！

2018-01-22 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月22日）開獎的第107000007期威力彩頭獎摃龜、第107000019期今彩539頭獎開出2注，每注可得800萬元，由台東縣台東市永福路81號的「大永福彩券行」及桃園市大溪區員林里員林路二段390之3號的「富婆彩券行」開出。

第107000007期威力彩中獎號碼為：「06、09、10、13、28、38。第二區：06。」頭獎、貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共28注中獎，每注可得2萬元；伍獎共202注中獎，每注可得4000元；陸獎共1409注中獎，每注可得800元；柒獎共2640注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4097注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬8955注中獎，每注可得100元；普獎共2萬9644注中獎，每注可得100元。

第107000007期38樂合彩中獎號碼為「06、09、10、13、28、38」，五合摃龜；四合共4注中獎，每注可得6萬7500元；三合74注中獎，每注可得5750元；二合共1869注中獎，每注可得750元。

第107000019期今彩539中獎號碼為「14、23、32、34、35」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共222注中獎，每注可得2萬元；參獎共6779注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3289注獲得，每注可獲得50元。

第107000019期39樂合彩中獎號碼為「14、23、32、34、35」，四合共9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共227注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6653注中獎，每注可得1125元。

第107000019期3星彩中獎號碼為「779」，正彩共39注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第107000019期4星彩中獎號碼為「4237」，正彩共6注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」