落地2年、底價207萬 地檢署將拍賣瑪莎拉蒂海神跑車

新竹地檢署拍賣瑪莎拉蒂海神跑車。（記者蔡彰盛攝）

2018-01-22 21:12

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹檢警去年查獲一輛詐騙集團主嫌以300萬元贓款買進的瑪莎拉蒂「海神」跑車，這輛車2013年出產，車型MASERATI GHIBLI S Q4，落地才2年，里程數不到3萬，檢方2月2日將以底價207萬元拍賣，想撿便宜的民眾不要錯過這個貢獻國庫又能拉風的好機會。

新竹地檢署檢察官張瑞玲去年11月下旬指揮新竹市警局第一分局，在桃園市中壢區及新竹市等地，查獲彭男等人與中國機房成員共組詐騙集團，以假冒檢警監管財產方式向被害人詐得款項，並查扣彭男以犯罪所得購入瑪莎拉蒂「海神」跑車1輛。

由於車輛保存不易，如於判決確定後再行拍賣，價值必為減損，甚至無法使用，且需耗費租用大型倉庫，並派員看守，為物盡其用，增加國庫收入，節省公帑人力，檢方依刑事訴訟法規定，且經彭男同意，由檢方送請專業機關鑑價後，預計於2月2日上午10點在新竹地檢署一樓大廳外舉行拍賣會，車輛並將擺放現場供觀覽，欲參加拍賣民眾，請攜帶身分證件於當天上午9點，前往新竹地檢署一樓大廳拍賣會場登記，現場由檢察官張瑞玲主持變價拍賣會。

新竹地檢署於29、30日下午2到4點，先行開放民眾至新竹市警局第一分局觀覽拍賣物。民眾如欲先行觀覽，請於29、30日上午10到12點，向新竹地檢署登記，預約專線03-6677999轉2601、2304書記官吳得愷，由檢方派員導引觀覽。