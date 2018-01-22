縱火燒屋靜坐等死 80歲火爆老翁自己也住院

導火線就是這台洗衣機。（記者楊金城攝）

2018-01-22 21:02

〔記者楊金城／台南報導〕因為借不到洗衣機，台南市鹽水區今天上午11點多發生一起縱火案，80歲謝姓老翁向鄰居洪姓婦人借洗衣機洗衣服遭拒後，竟火冒三丈，跑去隔壁鄰居陳姓男子的房間涉嫌縱火燒屋，揚言「大家都不用住，作伙死死」，並自鎖在客廳，幸好被陳男拿水管撲滅火源，謝翁因吸入性嗆傷，送醫後住院治療。

警方調查後，謝翁縱火涉及公共危險罪嫌，新營警分局將依法偵辦，起火確切原因有待進一步釐清。

警方調查，80歲謝翁、62歲洪婦、57歲陳男在鹽水岸內里一處三合院分租房間，同屬房客，今天上午11點27分，謝翁向洪婦商借她的洗衣機來洗衣服，雙方曾約定謝翁月繳100元洗衣費，但謝翁未依約繳費，被洪婦拒絕出借洗衣機。

謝翁與洪婦當場爭吵起來，陳男說，謝翁嗆聲要砸壞洗衣機，後來又說要去放火，嗆說：「大家都不用住，作伙死死」，「沒想到，謝翁轉身進屋，真的放火燒厝」。

火爆謝翁涉嫌跑到陳男的房內點燃衣物縱火，縱火後鎖住房客共同的客廳門板，在屋內靜坐等死，被悶燒的濃湮嗆傷。

人在屋外的陳男見狀，拿起屋外的水管往自己房內噴水撲滅火勢，陳男剛買的新衣、外套被謝翁燒壞，氣的要向謝翁求償。鹽水消防分隊獲報趕抵救援，救出謝翁。

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