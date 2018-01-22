大學畢業計畫縝密玩變裝秀 騎iBIKE搶彩券行的榔頭大盜落網

2018-01-22 22:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市西屯路一家彩券行20日清晨6時30分，被騎iBIKE腳踏車的歹徒搶劫，歹徒持榔頭把老闆娘打得血流滿面，搶走面額100萬元刮刮樂彩券與現金20萬元，台中市六分局今天下午在台南市抓到他，是大學畢業目前無業的李姓通緝犯，他用心籌劃甚久，還在搶劫後玩變裝秀，案發後僅2個小時，他就搭高鐵抵達台南市，並刮開數百張彩券，跑到彩券行兌獎1萬多元，賭性堅強的他，還拿贓款下注，至於騎iBIKE犯罪的原因，是他沒有錢買或租交通工具。

六分局偵查隊調查，未婚的李嫌（29歲），雖有大學學歷，卻無業且背負詐欺、侵佔與竊盜罪3條通緝罪名，他搶劫彩券行構思甚久，且都事先勘查，最近兩、三個月，他常到上述彩券行下注，摸清楚這家彩券行的環境，也得知平時都由老闆娘與女兒顧店，趁清早老闆娘獨自開店門後犯案。

調查顯示，20日上午6時30分，李嫌騎iBIKE到彩券行，並隨身攜帶一套衣物，他戴著黑帽，穿黑色上衣與短褲，持榔頭把老闆娘打得鮮血淋漓，搶得合計面額100萬元刮刮樂彩券與現金20萬元，隨即騎iBIKE逃逸，經西屯路到台灣大道，他丟棄腳踏車，改搭計程車，於7時到台中公園，於公園內變裝，換穿他隨身攜帶的花帽子，灰色上衣與黑色長褲，再搭計程車於7時40分抵達高鐵烏日站，隨即搭高鐵於8時40分抵達台南市，轉搭計程車投宿於台南火車站旁飯店。

抵達飯店後，他刮開數百張刮刮樂，得獎1萬多元，這批被搶的刮刮樂雖已由警方通知台灣彩券公司報廢，但多數彩券行不知道，讓李嫌兌獎得逞，好賭的他，還花1700多元投注運動賽事，之後，跑去買球鞋與手機，卻沒想到僅享受二天半的時間，就被台中警方逮捕，警方查扣現金21萬4500元與被搶的刮刮樂。

警方認為他腦袋很好，整個計畫的時間點，銜接得很縝密，犯案後僅2個小時，人就抵達台南市，堪稱是智慧型犯罪，依強盜罪與殺人未遂罪嫌偵辦中，並將建議檢察官聲請羈押。