指稱工程有圍標情事 竹市議員控告市長與秘書長瀆職

2018-01-22 15:17

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市議員李國璋今天到新竹地檢署按鈴控告市長林智堅與秘書長陳章賢瀆職，指控兩人涉嫌在華德福實驗學校新建校舍以及關埔國小工程以圍標的方式圖利廠商。

市府表示，工程均經合法公開招標程序，對於政黨內部初選造勢行為，「我們表示遺憾，不會隨之起舞」。

李國璋檢具資料交付檢察官偵查前指出，香山濕地與動保所等工程案件也都有問題，他會提醒檢察官應一併追查市府「建築綁營造」的手法。

李國璋等市議員接獲「熱心人士」提供的線索，指市府內有「實踐幫」的成員，「實踐幫」成員先參與市府重大工程的論壇、景觀規畫與設計，再由市長室與教育處等單位約聘雇人員負責、追蹤「特定案件」的進度與流程。

據了解，華德福實驗學校借用內湖國中的建築物，去年確定獨立成校，將遷移到景觀大道附近的學校用地，要投入二億餘元新建校舍，已遴選建築師規畫設計中。關埔國小校舍工程預計要投入8億餘元，預定分二期施工，第一期二億餘元已發包營造。

李國璋要求市府提供發包的細節與文書資料，其中華德福的資料已被市府高層批示「加密」，李國璋只取得評分總表，市府並未提供個別評分的細項，但得標廠商獲得的分數出現一致性80多分的高分，明顯拉開第二名及其後的廠商得分。

新竹市政府在元旦過後啟動「重大工程建設廉政平臺」，強調5000萬以上重大工程開工前會邀請檢調廉參與。市長林智堅曾指出，過去市府工程皆採「低價起標」，造成公共建設品質、廠商素質普遍惡劣，變更工程設計、工期延宕也成常態。他上任後500萬以上景觀工程、1000萬以上其他工程，都採「評分及格最低標」，自然汰除劣質廠商，嚴格要求工程品質。