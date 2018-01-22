「她嫌我雞雞小」男子拿瓦斯槍跟假鈔白嫖韓國妹

李嫌被警方送辦。（記者王冠仁攝）

2018-01-22 15:07

〔記者王冠仁／台北報導〕李姓男子透過應召站，與要價1萬5千元的32歲韓國籍應召女到汽車旅館性交易；李以「真鈔混假鈔」的方式付錢，再拿瓦斯槍威嚇她脫衣性交，完事後再搶走方她身上財物、金飾。韓女遭白嫖不敢報警，直到她於另處賣淫被逮才說出案情，警方循線逮到李，他聲稱不甘上次韓女嫌他生殖器尺寸太小才犯案。

警方調查，35歲李男日前在網路上的「捷克論壇」循線與應召站聯繫，並指名一位韓國籍來台賣淫、每次價碼1萬5千元的女子性交易。李本月9日前往大直一家汽車旅館，再通知應召站送來韓女；韓女進入房間後，李先裝闊說「想要你多陪幾小時」，韓女聯絡應召站後，告訴李價碼總共3萬。

李聲稱自己身上沒那麼多錢，要韓女在房內等待，他外出後領錢再返回房間，拿出以真鈔混雜假鈔的3萬元給她；不過，李待她收下前後，就拿出一把瓦斯槍威嚇她脫衣性交，完事後還不忘沖洗再離去。韓女雖遭白嫖但也不敢報警，直到本月13日她再新北市永和區一家旅館性交易被逮，才告訴警方「內情」。

警方布線追查，昨天循線逮到李，並起獲他白嫖韓女當天的衣著與瓦斯槍、假鈔。李聲稱，他日前曾與該名韓女在他處性交易，但對方當時卻以手勢夾雜英語的方式，嫌他生殖器尺寸太小；他心有不甘，某次在網路論壇上發現有應召站在「推銷」該名韓女，才策劃用假鈔、瓦斯槍的方式白嫖。

不過警方查出，近月來，李嫌以此手法犯案至少30餘起，被害人除外籍女子也有台籍女子，警方研判他吃定應召女自知賣淫不法，就算被搶、被白嫖也不敢報警。警方除將他依妨害自由、強盜等罪嫌送辦，也將擴大清查有無其他被害人。

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