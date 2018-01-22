不滿沒有熱騰騰的飯菜！逆子持獵槍恐嚇媽媽

為了飯菜問題，陳男亮獵槍恐嚇媽媽。（記者鄭淑婷翻攝）

2018-01-22 14:47

［記者鄭淑婷／桃園報導］33歲陳姓男子今早在桃園市龜山區媽媽經營的檳榔攤內，與友人喝維士比聊天時，因「煮飯」問題與49歲媽媽發生爭吵，竟然拿出日前花費8000元買的獵槍，媽媽趕緊向大華派出所報案，警方發現陳男是原住民身分但未申請合法持有獵槍，訊後依恐嚇、違反槍砲彈藥管制條例等罪嫌，將陳男移送桃園地檢署偵辦，也勸母子倆要心平氣討論家事。

警方調查，陳男是家中長子，下有5個弟妹，最小的還在念小學三年級，賺來的錢都交給媽媽打理、養家，不過，陳男疑似不滿媽媽老是買便當，很少買菜在家開伙，讓弟妹能吃到熱騰騰的飯菜，陳男今早幾杯黃湯下肚後，又為「飯菜」問題與媽媽起爭執，情緒失控亮出獵槍，直接放在桌上恐嚇媽媽「聽我的」。

陳母見兒子不可理喻，且擔心兒子真的失控開槍，趕緊向大華派出所報案，員警趕抵當場查獲自製獵槍一把（含槍管）、底火席格釘233顆、鋼珠57顆，立即將陳男帶回偵辦；陳男坦承槍是他的，供稱只是希望弟妹吃媽媽親自煮的飯菜而已。

警方調查，陳男為原住民身份但尚未申請合法持有獵槍，對媽媽的離譜行徑也有觸法之嫌，訊後依恐嚇、違反槍砲彈藥管制條例等罪嫌將他移送法辦。