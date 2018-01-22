台中電廠傳意外 1現場員工摔死

台中火力發電場今天傳出一名塗姓員工值大夜班時，不知何故從高處墜落死亡。（記者陳建志攝）

2018-01-22 14:07

〔記者陳建志／台中報導〕台中火力發電廠一名上大夜班的塗姓員工（45歲），今天清晨6點多遭現場巡視同事發現，疑似從8號機高處墜落倒在底樓粉煤機旁，立即打119叫救護車，消防人員獲報趕至，發現塗男全身多處骨折、流血，現場已無呼吸心跳，送醫急救仍不治，為何會墜落檢警將進一步調查釐清。

台中港務消防隊今天清晨6點16分接獲台中市消防局轉報，指稱台中火力發電廠8號發電機處，有人受傷流血，立刻派人前往救護，抵達時發現塗姓男子（45歲）疑似從高處墜落，全身多處骨折外傷流血，現場已無呼吸心跳，立即送往醫院急救，但因傷勢嚴重不治。

台中電廠表示，塗男是電廠員工，昨晚輪值大夜班，今天清晨6點5分有同事進行現場巡視時，在8號機底樓粉煤機的東南側發現他倒臥在地上，立即通報叫救護車，為何會墜落目前配合檢警調查中，將協助家屬處理後續相關事宜，強調此事件不影響8號機運轉發電。

台中電廠塗姓員工今天值大夜班時從高處墜落，現場已無呼吸心跳，消防人員緊急將他送醫急救。（記者陳建志翻攝）