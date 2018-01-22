受聯合國制裁油輪 遭海巡署登檢後驅離

海巡署登檢帛琉籍「比利恩18號」（現更名為KINGS WAY）油輪。（記者姚岳宏翻攝）

2018-01-22 14:06

〔記者姚岳宏／台北報導〕比利恩油品集團所屬2艘油輪「比利恩18號」及「比利恩88號」涉嫌駁油北韓，被我航政機關依聯合國安理會決議，列為公告禁止進入我國港口及關注名單，兩船航行台灣海域時，繼19日登檢「比利恩88號」後，昨再度登檢「比利恩18號」，初查無違法事證。

海巡署表示，19日帛琉籍「比利恩18號」（現更名為KINGS WAY）及「比利恩88號」（現更名為TWINS BULL）兩船航經台南外海，後錨泊於高雄港外申請進港，航政機關未同意其進港申請。

當晚6時40分，海巡署台南海巡隊10051艇於蚵子寮外9浬，命「比利恩88號」停航受檢，該船配合施放舷梯，4名海巡人員登船檢查，船上有14人（中國籍1人、印尼籍13人），未發現禁運物品，海巡人員於晚上8時許結束登檢。

另艘「比利恩18號」海巡署考量夜間、船舷高低落差及海象等危安因素，當日並未登檢，經兩天嚴密監控，21日上午9時35分，海巡署「偉星艦」等1艦2艇，在高雄港西南方22浬登檢，該船有1名中國籍及15名印尼籍船員，檢查未發現違法事證後，即將該船驅離。

海巡署同時嚴重警告船長勿再進入我國海域，經監控該船昨晚11時30分位於高雄港西南西方77浬，持續向西航行。