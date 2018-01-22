包偉銘子撞車7傷已賠500萬 受傷婦仍不願和解

藝人包偉銘的兒子包庭政。（資料照，記者王冠仁攝）

2018-01-22 13:49

［記者黃捷／台北報導］藝人包偉銘的兒子包庭政去年駕駛賓士車肇事，撞上騎機車的朱姓婦人後，失控波及另4輛機車，共造成7人受傷。包以約500萬與其中6人達成和解，目前只剩朱婦不接受和解條件。

包庭政去年10月17日開車前往上班途中，在北市承德路、民族西路交叉路口左轉車道直行，52歲朱婦疑似想要違規左轉或迴轉，突然從外側車道竄出，導致包閃避不及撞上，接著車子失控波及其他4輛機車，共造成7人受傷。

檢方認定包、朱都有肇事責任，同列為過失傷害被告起訴，包事後以約500元與朱婦以外的6名傷者和解，朱婦則認為她的賠償30萬過低，車禍後的花費遠超這個金額，因此不願撤告。

士林地院今開庭，包否認有過失，再次強調他雖佔用左轉車道，但肇事主因是朱婦，即使他當時在直行車道也會撞上，也沒現場測量資料證明他超速。

朱婦今仍戴著護頸、坐著輪椅出庭，原本預訂早上9點半開庭，她卻遲到約20分鐘，並向法官解釋：「我住新莊，因為我行動不便，所以6點就要出門。」

朱婦堅稱她當天要趕去北投，車禍當下是要直行，不可能會左轉會迴轉，她看到監視器畫面時也覺得很奇怪，她的車子怎麼會這樣偏移，「我大膽假設，是後方另台白色轎車逼車趕她，因她的機車很大台，迴轉半徑大，為了讓路才會往左靠。」她更抱怨：「有些人開車習慣很差！」

不過，因朱婦直到今天才表示不知道自己被起訴，「我以為是因為我告包先生，才會被通知來開庭。」且對於程序性問題都答非所問，法官認為這樣根本無法審理，諭知將協助朱婦申請法律扶助律師。