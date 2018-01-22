深夜偷燒夜市垃圾 民眾噁心報警就逮

夜市保麗龍碗筷，被拿到空地燃燒污染空氣、消防局曾據報到場滅火（記者楊政郡翻攝）

2018-01-22 13:00

［記者楊政郡／台中報導］從前年10月起，台中市沙鹿區蔡姓父子，清理大甲區「牛兄弟夜市」、神岡區「北庄夜市」及清水區「大秀夜市」等夜市的免洗餐具垃圾及其他廢棄物，涉嫌在夜間偷偷載運到沙鹿區明德段空地焚燒，當地民眾忍受惡臭，但他們放了火就跑，本月保七三大隊二中隊會同台中市環保局，蒐證完成後 ，依違反廢棄物清理法及空污法等罪移送台中地檢署偵辦。

據警方調查，蔡姓父子以1500至8000元不等的代價，向大甲區興安路「牛兄弟夜市」、神岡區林厝路「北庄夜市」及清水區五權南路「大秀夜市」等地夜市，承攬場地清潔及清除垃圾工作。

蔡姓父子每周2、3、4、6，到上述夜市巡迴載運免洗碗筷（最大宗）等廢棄物，集中後利用凌晨2至3時夜深人靜之際，駕駛小貨車將廢棄物運載至台中市沙鹿區明德段某處空地（臺中市沙鹿區鹿寮南溪附近），非法棄置並放火燃燒，隨即逃離現場。廢棄物於燃燒過程中，除產生含有戴奧辛之有害氣體外，刺鼻的惡臭更是令人作噁，附近居民深受空污荼毒長達近1年。

蔡嫌坦承不諱，以為他的量不多且夜間無人知曉，點了火就走，有1、2次火勢大，附近民眾報案消防局來滅火，但都未發現積極事證，保七總隊三大隊二中隊會同台中市政府環境保護局，蒐集犯罪事證後，將蔡嫌父子二人移送台中地檢署偵辦。