小三新竹開熱炒 列車長每月南下會面炒飯長達12年

台鐵服務超過30年的陳姓列車長，以每月1次的頻率，搭火車從台北至新竹與李姓小三偷腥，兩人地下戀情長達12年之久。示意圖，與新聞無關，（資料照）

2018-01-22 12:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一名在台鐵服務超過30年的陳姓列車長（60歲），以每月1次的頻率，搭火車從台北至新竹與李姓小三（46歲）偷腥，兩人神不知鬼不覺的地下戀情長達12年之久，沒想到兩人卻因金錢借貸問題鬧上法院，不倫戀情也因此曝了光。去年11月陳妻收到新竹地院送達住處的傳票，才知老公在外面有女人，氣得怒告李女妨害家庭，小三雖坦承與陳男交往，但卻說兩人早已分手，警方訊後將李女依妨害家庭罪嫌函送法辦。

家住台北的陳妻去年11月收到新竹地院寄發給老公的傳票，一時好奇拆開來看，竟發現丈夫在外被人控告恐嚇及妨害名譽，追問之下，老公突然下跪坦承在外面有小三，且兩人偷情長達12年之久，盧姓元配無法接受，氣得對小三提告。

警方調查，陳姓列車長14年前，透過親友介紹認識當時住在花蓮的李姓小三，兩人開始曖昧互動，而小三2005年搬到新竹開快炒店後，陳男便開始每個月「搭火車」到新竹火車站與小三見面，兩人再一起徒步到附近旅館翻雲覆雨，也因兩人非常低調，偷情範圍也僅限在火車站附近，12年來掩蓋得周全，完全把元配蒙在鼓裡。

然因兩人交往期間，陳男陸續向小三借貸上百萬元，兩人因債務吵得不可開交，最後鬧上法院。李女提告說，她因不斷討債受到陳男威脅恐嚇，陳男還到處亂放話，她決定對陳男提出恐嚇及妨害名譽告訴，事後陳男自知理虧，債務在去年還清，不過她因憤怒不肯撤告，全案仍在新竹地院審理中。

陳男向警方坦承兩人交往期間有性行為，但他指出在2015年7月就與小三分手，欠李女的債務也陸續還清；陳妻雖憤怒但依舊原諒丈夫，但她認為李姓小三已嚴重破壞她的家庭，對她身心受到重大傷害，憤而對李女提告。警方訊後，將李女依妨害家庭罪嫌函送新竹地檢署偵辦。