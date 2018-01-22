太想吃檳榔！男子偷機車逆向狂飆…GG了

2018-01-22 12:43

〔記者許國楨／台中報導〕鄭姓男子酷愛市區一家檳榔攤的口味，癮頭來了卻因欠缺交通工具，乾脆在霧峰區偷機車代步，一路殺到市區準備買他最愛的那一味檳榔大快朵頤一番，沒想到太心急因此違規逆向騎車，反遭巡邏員警盯上查獲，這下檳榔沒吃到先吃上竊盜官司，讓他忍不住直呼：「屋告衰小！」

台中市第二分局公園派出所警員伍震傑、顏彬栓上週下午巡經公園路及原子街口時，發現騎車的39鄭男在馬路上如入無人之境般，大喇喇逆向違規行駛上前攔查準備開單告發，鄭嫌一開始辯稱機車是向父母借的，表示為了方便買檳榔才不得已違規，卻連車主的名字都說不出來。

警方查出鄭嫌有多項竊盜刑案紀錄，進一步查詢車牌赫然查出機車是兩個小時前才在霧峰區遭竊的贓車，當場人贓俱獲帶回偵辦，警方同時通知江姓車主前來領車時，對於警方的破案效率嘖嘖稱奇還忍不住脫口說：「怎麼這麼快就找到了！」

鄭嫌警訊中供稱，因為非常懷念市區公園路上一家特定的檳榔攤的口味，稍早癮頭來了卻因欠缺交通工具才會偷機車代步，得手後就迫不及待騎著一路殺來市區，準備買他最愛的那一味檳榔大快朵頤一番，因太心急不想停等紅燈才會違規逆向騎車，沒想到因此露餡；警方則在訊後將全案依竊盜罪嫌送辦。