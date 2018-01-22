蕭永達公開指控「四大狼師」 名師吳翰陞對質

吳翰陞（左）、蕭永達（右）庭後受訪。（記者黃捷攝）

2018-01-22 12:50

［記者黃捷／台北報導］才女作家林奕含事件爆發後，高雄市議員蕭永達爆料指控補教名師吳翰陞（本名吳千田）是「四大狼師之一」，士林地檢署認為蕭未合理查證，依妨害名譽將他起訴，雙方今在法庭外對質，吳表示：「只要蕭公開澄清、道歉，我願意撤告。」蕭卻不願妥協表示：「若吳承認自己是『狼人』，我就替他澄清不是狼師。」

檢方起訴指出，林奕含去年4月27日自殺身亡，引發管理補習班老師的討論熱潮，蕭永達在未合理查證情況下，5月間接受記者採訪，並上談話性節目公開指控陳國星、莊立航、吳翰陞及吳笛4名補教名師是「四大狼師」。

士林地院今開庭，蕭開頭就表示「我不認罪」，聲稱他有向補習班業者、警員、吳的高爾夫球友及學生查證，也有民眾透過臉書訊息向他檢舉，他不排除會與吳和解，「但要看吳的意願」。

辯護律師則說，林奕含所撰寫的「房思琪的初戀樂園」，明確註明「改編自真人真事」，他們已節錄其中與吳相關的內容，聲請法官勘驗這本小說，並傳喚高雄市警局前鎮、苓雅分局長及高雄女中校長出庭作證。

吳當庭只回應，蕭在之前檢察官開庭時，曾說並沒有指控他，當時是口誤，現在卻改口堅稱有查證，不知道該說什麼，「我只想回復名譽」。

庭後兩人在法庭外爭論，最後仍無共識，吳受訪表示，只要蕭願意公開道歉，替他回復名譽，他就撤告不追究。

不過蕭受訪卻說，他對狼師的認定是以林奕含的著作為依據，分為「與女學生有不正常關係」及「老師成群結隊到風月場所玩女人」，而吳就是其中一種；因吳認為這只是狼人而不是狼師，只要吳承認自己是狼人，他就會考慮公開道歉。