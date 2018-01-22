致電譙警不認還提告 莽男誣告罪起訴

2018-01-22 12:38

〔記者謝君臨／台北報導〕松山警分局蔡姓偵查小隊長，指控43歲蔡姓男子致電以「你幹」一詞辱罵他，控告蔡男侮辱公務員罪，庭訊時，蔡男反駁「電話不是他打的」，反告小隊長誣告；事後，法官依客觀事實，認定打電話的就是蔡男，判拘役40天，小隊長氣不過，再告蔡男誣告，台北地檢署根據判決結果，今依誣告罪起訴蔡男。

檢方調查，新北市43歲蔡姓男子，於去年2月2日晚間10時許，致電松山警分局，要求歸還之前因妨害公務案被扣留的手機，卻涉嫌以「你幹」一詞，辱罵接聽電話的蔡姓偵查小隊長，小隊長不甘受辱，控告蔡男侮辱公務員罪，蔡男卻以「電話不是我打的」駁斥，反告小隊長誣告。

北檢庭訊時，蔡男否認犯行，辯稱這是兩年前的事，當時是小隊長打給他，他不認識對方，小隊長指控的日期也不對，因為他在去年2月2日並未致電松山警分局，完全沒有印象。

不過，檢察官調查後，依據電話譯文、松山警分局勤務分配表，認定蔡男確涉侮辱公務員犯行，將他起訴；台北地院依據檢方所提出的證據，判處蔡男拘役40天，蔡男不服提起上訴被駁回，全案確定。

事後，小隊長認為，蔡男明明打電話辱罵他，挨告後竟又反告誣告，如今全案終於水落石出，因此決定再告蔡男誣告，北檢今將蔡男起訴。