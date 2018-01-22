又見急診室暴力！醉男對醫護、員警國罵加拳打腳踢

巫男在病床上手指著醫護人員大聲咆哮、恐嚇。（記者佟振國翻攝）

2018-01-22 12:06

〔記者佟振國／南投報導〕又見急診室暴力！南投縣魚池鄉54歲巫姓男子，昨天下午酒醉路倒，送往埔里基督教醫院救治，他竟不滿醫護人員處置，先在病床上連飆國罵，外加拳打腳踢，連員警獲報到場處理也遭同樣對待，警方立即壓制逮捕，今依違反醫療法、妨害公務移送法辦，一時酒醉失控，將付出慘痛代價。

警方調查，巫姓男子昨天下午3時許因不勝酒力，倒臥路旁不省人事，民眾發現通報魚池消防分隊送往埔里基督教醫院救治，巫男到院後恢復意識，在急診室病床上大聲咆哮，並對護理師大罵三字經、五字經，甚至對醫師、護理師拳打腳踢，又在急診室連滾帶爬，影響醫院安寧與其他病患就醫權益，更危及醫護人身安全，酒醉大鬧急診室的醜態全被監視器拍下。

院方透過警民連線報警，埔里分局愛蘭派出所巡邏員警立即趕到，巫男見員警前來仍未收斂，態度依舊囂張，還是連飆國罵，還腳踹玻璃，員警制止不聽，立即壓制逮捕，帶回派出所偵辦。

巫男在派出所上銬仍不安份，還是對員警與指證的醫護人員出言挑釁，依違反醫療法、妨害公務、公然侮辱等罪嫌移送法辦，院方表示，醫療法修法加重處罰醫療暴力事件，目前已有5件5人遭移送法辦。

警方也表示，醫院暴力行為將觸犯刑法傷害、恐嚇、公然侮辱、毀損等罪嫌，對於滋擾醫療機構秩序、妨礙醫療業務執行，依醫療法106條可處新台幣3萬元以上5萬元以下罰鍰，觸犯刑法者應移送司法機關辦理。

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