警察抓小偷被拖行10公尺不放手 民呼：太勇了！

遭拖行的員警李佳臨臉上佈滿擦傷。（記者邱芷柔翻攝）

2018-01-22 12:12

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東里港分局九如分駐所警員李佳臨，日前執行巡邏勤務時發現林姓治安顧慮人口，正想要上前盤查，沒想到林男竟然加速逃逸，緊抓著林男機車的李佳臨，因此遭拖行約10公尺，造成右臉右手擦傷，林嫌看見警方窮追不捨，加速逃逸後不慎自摔，造成右腳踝開放性骨折，警方趁勢上前逮補，員警遭拖行負傷仍力逮竊賊的影片今天曝光，讓人看了不禁直呼「太勇了！」

臉上、手上佈滿擦傷的李佳臨，1月17日與晚間6點20分左右，與員警丁致瑋一起執行巡邏勤務，巡經九如鄉南二高平面道路時，發現了林姓治安顧慮人口，林嫌騎乘機車，車踏板上放置不明物品，讓他們直覺可疑，沒想到上前攔查時林嫌加速逃逸，李佳臨伸手抓住林嫌衣物，遭到拖行約10公尺。

警方表示，林嫌在逃逸過程將機車踏板上不明物品趁機丟棄，可能因為拖行了員警後心虛，飆車逃跑過程不慎自摔，造成右腳踝開放性骨折，林嫌在現場痛得哇哇大叫「我腳斷掉了，好痛！好痛！」員警於是趁勢制伏，並通知救護車將林嫌送醫。

警方調查，56歲的林嫌有毒品及竊盜前科，目前無業，因染有毒癮，缺錢買毒時就會隨機尋找行竊目標，是地方頭痛人物，林嫌遭逮後向警方辯稱「我怕被打所以才跑的啦！」讓員警啼笑皆非，警方在林嫌丟棄的物品中起獲銅線1綑、馬達1顆及馬達外蓋5個等贓證物，總價值約1萬5千元，訊後林嫌坦承竊盜，全案依竊盜、妨害公務及傷害罪嫌，移請偵辦。

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