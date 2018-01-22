攜大批毒品開車上路 忘了做這個動作露餡

2018-01-22 11:43

〔記者許國楨／台中報導〕戴姓男子疑吸毒後開車上路，因深夜中未開大燈被對向巡經的警方查覺有異攔查，戴男一度因心虛企圖加速逃逸，警方見狀大聲喝斥停車，戴男這才被嚇到緊急煞車受檢，警方發現他雖未酒駕卻眼神呆滯精神不濟，研判應有毒駕情形，果然在身上及車內起出、毒咖啡包、大麻等毒品，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

台中市第五分局松安派出所副所長裘景智與與警員郭東堯等人，上週深夜巡經北屯區遼寧路與平興街口，發現對向一輛自小客車竟然夜間行駛未開大燈且行車不穩，警方直覺可疑立即折返追上前攔查。

此時33歲的戴姓駕駛一度不想停車還企圖加速逃逸，裘員見狀馬上以警用機車擋在前方

並大聲喝斥停車受檢，戴男被嚇得急踩煞車才乖乖下車接受盤查，警方發現戴男眼神呆滯且精神明顯不濟，雖無飲酒卻精神恍惚研判應有毒駕，加上他顯得十分緊張，經規勸後自知法網難逃，自行於長褲左邊口袋取出安非他命1包供警查扣。

警方隨後在其車內後座腳踏墊上方黑色背包內，當場再查獲安非他命1包、大麻5包、毒咖啡包6包（合計達52.77公克）及安毒吸食器1組，警方懷疑戴男涉嫌販毒，但戴男警訊中供稱這些毒品都是供自己吸食，否認販賣，警方對其說詞存疑，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，再繼續深入追查毒品來源及流向。

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