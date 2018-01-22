酒店女吸毒後刺傷男友 被搜出新品毒咖啡

現場血跡斑斑、女子又全身血跡斑斑昏死在一旁、還以為出人命了（記者楊政郡翻攝）

2018-01-22 11:46

［記者楊政郡／台中報導］台中市西區昇平街某出租套房，因傳出男女爭吵聲，公益所獲報到場看到一名女子全身血跡，昏倒在床鋪上，意識不清，現場怵目驚心，緊急通知消防局到場救護。最後發現該女軟趴趴是因吸毒又吃安眠藥，身上血跡則是她持剪刀刺傷譚姓男友雙手，身上是男友血跡，譚男已自行就醫無生命危險，現場搜出25公克K他命及毒咖啡包，兩人依持有毒品等罪移送法辦。

警方調查，年輕貌美的紀女（25歲）與譚男（30歲，有毒品前科）是同居男女關係。紀女坦承在酒店上班壓力大，使用毒品來放鬆，她都是透過微信來聯絡藥頭購買毒品，當天買了沖泡的毒品咖啡包來飲用，她常與譚男一起施用毒品，吸毒後行為失軌，當晚兩人溝通不良，紀女隨手拿起桌上的水果刀刺傷譚男手臂，譚男則徒手敲打紀女背部，事後譚男自行前往醫院就醫，紀女則因情緒不穩，又服下1顆安眠藥後昏睡於住處，警方到場發現一片凌亂，還以為出人命了。

紀女接受警訊時，精神萎靡，眼神渙散，絲毫沒有年輕人應有的朝氣，雙方對於傷害部分互不提告，然而持有毒品的部分，譚男供稱毒品都是紀女所有。警方在屋內搜尋，發現茶几下有3包印有小惡魔圖案疑為新興毒品之咖啡包，經檢驗果然呈現甲基安非他命反應。及化妝包內有總重25.82公克之K他命，全案依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

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