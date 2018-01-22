口交36下改運！？算命師性侵失戀女判4年確定

2018-01-22 11:13

〔記者項程鎮／台北報導〕新竹陳姓命理師見女子小蘭（化名）相信鬼神、且感情不順，騙她到摩鐵洗鴛鴦浴，再口交36下和性交，還要求小蘭不得說出去，否則「不得好死」，法官痛批陳男利用小蘭深信民俗信仰而性侵，害她情緒嚴重失衡，依強制性交罪判處4年確定。

判決指出，2015年8月4日下午3點，小蘭獨自到新竹市竹蓮寺拜拜，經過陳男的命相館時，被陳男叫進去聊天，陳男騙小蘭「命很好，但感情付出都沒得到回報」，要小蘭下次來改運，當時因感情不順、情緒低落的小蘭，遭陳男話術吸引，要求立即改運。

陳男見小蘭上鉤，連忙說：「我幫你改運，大改運可以幫你從黑變回白，但要立誓天知、地知、你知、我知、壇內眾神知，說出去不得好死」，還強調說出去就改運無效，小蘭信以為真，當天晚上7點30分，由陳男騎車載他到新竹某摩鐵開房間。

陳男告訴小蘭要一起泡澡「才能改運」，小蘭聽指示到浴室放熱水與冷水調和成「陰陽水」，再脫光衣服，與陳泡澡，陳男還騙她，改運就要「吸取陽氣」，因此要小蘭用嘴巴吸其下體36下，再性侵得逞，過程中陳一直強調：「不得改運過程講出去，否則會不得好死」，事後小蘭情緒不穩，告訴友人遭性侵，隔天去醫院驗傷和報警。

陳男否認性侵，陳和律師辯稱小蘭是援交，還說她本來精神就有狀況，國中就看過身心科，因此本案事後發病，並非全都是陳男害的，高院不採信陳男辯詞，認為陳男一審時對性侵過程，與小蘭在警詢時描述一致，二審時卻翻供，所以不予採信，並痛批他利用小蘭感情受挫和相信民俗信仰而性侵，因此判刑4年，上訴後被最高法院駁回。