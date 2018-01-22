以為太好偷同地點3度行竊終失風 栽在警報器

2018-01-22 10:55

〔記者許國楨／台中報導〕劉姓慣竊接連2次侵入台中工業區勞工消費合作社行竊，得手近3萬元現金、禮券及一堆日常用品得逞，上週食髓知味3度行竊時卻觸動警報器，嚇得他躲到草叢內企圖逃避查緝仍被巡邏警方揪出，他大嘆手氣太背還沒得手就被逮，警方則斥責，賊星該敗。

台中市第六分局工業區派出所巡佐洪富傳、警員鍾承勳當天凌晨巡邏結束返所時，位在工業所旁的合作社突然警報器大作，2人聞聲立即下車查看，隨即發現25歲的劉嫌躲藏在合作社旁草叢中，手中還握著1把螺絲起子，員警直覺可疑立即將劉嫌帶回了解。

經查劉嫌有多筆竊盜及詐欺前科，狡猾的他辯稱剛好在一旁抽菸，矢口否認犯行，警方隨即經通知合作社老闆協助調查，發現劉嫌在警報器發報前就已利用螺絲起子打開窗戶入內行竊，未料過程中誤觸警報器讓事跡敗露，劉嫌見罪證確鑿始坦承犯行。

警方同時查出，劉嫌早在月初即2度侵入合作社行竊，第一次得手洗髮乳、沐浴乳、牙膏、香菸、現金500元，第2次則竊得沐浴乳、洗髮乳、現金15568元、家樂福禮券13500元、統一超商禮券1000元，警方當時雖已掌握劉嫌身分，但因他居無定所增加查緝難度，未料竟大膽3度至同地點犯案，這次當場人贓俱獲，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。

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