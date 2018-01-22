新店代表會主席護兒推擠員警 父子這下慘了

2018-01-22 10:27

〔記者溫于德／台北報導〕無黨籍新北市烏來區代表會主席簡建成之子簡志鴻，前年5月晚間騎車行經烏來區環山路時，違規未開燈被警攔查竟逃逸；警方因懷疑他有酒駕情況，追捕至簡家。但護兒心切的的簡建成見狀，立刻出面與警拉扯、在旁的簡志鴻則訐譙「幹Ｘ娘」，事後均被依妨害公務罪起訴。父子倆在審理時雖均承認犯行，但辯稱「警員值勤違反私領域」；不過，承審法官則挺警員依法執勤，依妨害公務罪判簡父有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，累犯的簡子則獲刑5月，得易科罰金15萬元，兩人均得上訴。

簡志鴻於2016年5月11日晚間6時32分騎車行經環山路，因未開車燈遭員警攔查；但當一名警員揮手示意停車時，簡不僅拒停還催油門逃回家。

檢方起訴指出，警員因懷疑簡志鴻有酒駕情況，隨即鳴警笛追趕至簡家外，要求出示證件；但人在家中的簡建成隨即出面以身體阻擋並與警拉扯，而簡志鴻隨即又辱罵「幹Ｘ娘」；簡父最後掩護兒子躲進曬衣區躲藏。

案件會為外人所知，全因其中一名警員的妻子將事發過程PO上「NPA署長室」，分局督察組立刻介入調查，確認警方無誤後，將父子二人依法移送法辦；檢方偵查時勘查蒐證紀錄，認定被告二人涉妨害公務事證明確，依妨害公務罪起訴；而簡子則因2013年才因酒駕被判4月刑期，5年內卻又犯下有期徒刑以上之罪，屬於累犯，建請法院加重其刑。

父子二人在台北地院審理時雖均承認犯行，但辯稱，所有行為均是正當防衛，且員警未報備就在轄區外執行職務、已違反取締規定，另擅入民眾家中也已違反正當法律程序、同樣屬不法執行職務行為；至於「幹Ｘ娘」一詞，簡子則辯是「口頭禪。」

但法官審理後拒絕採信被告辯詞，且力挺員警執法過程均已依法、未違比例原則，依妨害公務罪判簡建成有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，而有酒駕前科的簡志鴻則加重後獲判5月，得易科罰金15萬元。

據悉，法官特別在本案判決書內批簡建成，認為他身為區代表會主席，本應是人民表率，但竟為袒護兒子對執法員警施以強暴妨害行為，已屬侵害公務員執行尊嚴、藐視公權力，同時造成警方值勤時人生安全感到威脅、侵害警察機關執行職務之嚴正性，影響社會秩序，且事後一再飾詞狡辯並指責警員或卸責，屬犯後態度不佳之徒。

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