送報老父遭飯店經理撞死 遺屬痛批酒駕奪命無法原諒

2018-01-21 21:28

〔記者王俊忠／台南報導〕今天凌晨5點多，台南市南區健康路、慶中街口1輛自用小客車從後方追撞機車騎士，騎士傷重不治，機車起火燒到只剩骨架，小客車駕駛涉嫌酒駕。遭酒駕男撞死的69歲方姓派報員是前台灣新聞報台南市分社的派報經理，89年隨著台灣新聞報結束營業離開，但與妻子一直持續送報，家境算小康。前同事說，方男體能狀況還可以，因此即使快70歲仍繼續送報。

方男遭在飯店擔任經理的馬姓男子酒駕撞死後，傳出馬男的父母到警所代兒子向死者家屬下跪道歉。承辦此案的南市六分局大林派出所員警表示，馬男的父母在派出所有向死者家屬道歉，但未下跪。

方男的子女今天在市立殯葬所等候檢警相驗父親遺體時，怒斥馬男喝酒後怎還會開車？並抱怨酒駕刑責太低，貪杯者才會這麼肆無忌憚！這次是他們的父親受害，連同之前發生的共有親友遭受酒駕車禍之害，造成2死1傷悲劇。

方男子女對馬男父母的道歉認為，悲劇都已經發生了，肇事者父母再怎麼道歉都於事無補，且馬男態度更是冷淡、看不到有悔過之意，家人實在無法接受酒駕奪命犯行。

馬男向警方表示，自己在1家飯店櫃檯擔任經理工作，今天凌晨兩點許與友人在市區1家卡拉OK喝酒餐敘，一直到凌晨4點多離開、駕車回家，當時行經南區健康路的案發地並沒有看見方男騎機車出現，不知道怎會撞上？面對警方訊問，馬男並未說自己酒駕犯錯或悔過等話語。