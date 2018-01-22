獨家》罕見案例！恨她吸乾抹淨 九旬翁休掉七旬中配

2018-01-22 00:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地院傳出一起罕見的高齡休妻案件！

90歲的陳姓老翁81年間攜帶財產到中國雲南，與小他15歲的林婦結婚後，沒多久財產就全被吸乾，林婦口出惡言要他滾回台灣，嚇得他獨自返台，夫妻分居超過15年，直到104年林婦突然來台，陳翁以為要破鏡重圓，沒想到妻子卻是想調查他還剩多少財產，氣得他決定告上法院休妻，新竹地院上週判准。

90歲的陳姓老翁控訴，81年到中國雲南省與林女公證結婚，婚後他攜財產到雲南共同生活，然而妻子一心只想要他的錢，等他口袋見底就多次口出惡言驅趕他回台，讓年事已高的他備感傷心及折磨，於是89年獨自返臺，雖兩造婚姻關係存續，然早已名存實亡，分居海峽兩岸多年。

期間他多次以書信告知林女，雲南留下的財物都給她，他實在無力再供應妻子無底洞般的索求，且先前共同生活的經驗，已經造成他精神上莫大之損傷，雙方婚姻已不可能維持下去，憤而請新竹地院判准離婚。

陳翁淚訴妻子十分刁鑽，很會給他扣帽子，所作所為「實在可怕極了」。他逃回台灣後，在電話中告訴妻子「一輩子都不想看再到妳」、「因為我已經被你吸光，一無所有了！」，林女說想離婚可以，但要再給她20萬元人民幣，氣得他渾身發抖！

陳翁說，妻子104年間曾來台灣，他原本以為妻子回心轉意，沒想到結果都是為了要看他的財產資料，翻箱倒櫃就是為了查明他這十幾年來錢怎麼花、還剩多少棺材本，陳翁憤恨地說，他錢怎麼花關她什麼事，她眼中只有錢！夫妻根本一點感情都沒有了！這才決定休妻。

林女從中國寄答辯狀給承審法官，撂話說中國的法律是不會同意離婚的，因為陳翁老了，思維能力不健全；若陳翁不考慮家人感受、社會影響，執意要離婚，需要付出代價，這些年她不能白等，陳翁要賠人民幣20萬，如果不同意，她堅決不離婚。

法官調查，陳翁雖年屆九旬，卻未經監護宣告，並非無行為能力之人，且婚後至今相處情節均記憶深刻，出庭對法官的訊問均能適切回答問題，出具的書狀內容亦條理分明，足認對外有能力認知、處理事務的能力，故妻子聲稱他思維能力不健全才想休妻，法官完全不採信。

法官調查，夫妻從89年後即分居兩地迄今，陳翁請求離婚且態度堅決，妻子雖具狀表示不願離婚，但實際上未見其有何改善作為，更顯示她沒有重建婚姻之意，足認夫妻破綻已深，難以期待其回復，因此判准離婚。