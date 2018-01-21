情殤女喝得醉茫茫 女警霸氣「撿屍」送她回家

2018-01-21 16:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市42歲駱姓女子，失戀情殤心情差，獨自在便利超商旁喝悶酒，喝得爛醉在路旁哭哭啼啼，她相當好運，遇到有警界徐懷鈺之稱的女警余珮毓，擔心駱女發生意外，霸氣說：「妳家在哪！我們載妳回家！」，由女警員李蔓姿等員警支援，開車將她送回家，女警送情殤女子返家的善行，也被同事戲稱為「另類女警撿屍」。

台中市警察局第二分局文正派出所日前接獲民眾報案，指女子於夜間酒醉路倒，警方到達北區篤行路與原子街口附近，果然看見酒醉的駱女臥倒路邊，宛如「屍體」，消防員先將她扶到擔架上休息，駱女卻哭哭啼啼不願就醫，有警界徐懷鈺稱號的警員余珮毓，擔心女子在寒冬中失溫及個人安危，乾脆送她回家。

余員霸氣說，「妳家在哪？我們送妳回家！」，女警員李蔓姿也前來支援，2名女警在寒風刺骨下，先攙扶駱女上警車，返回位於成功路的住家，還攙扶駱女搭乘電梯、越過長廊，安全進入家門坐上家中的沙發後，又繼續與駱女的男友溝通，希望兩人能互相體諒和諧相處，確認駱女有男友的照顧後才離開。

女警余珮毓、李蔓姿表示，當時寒氣逼人，深怕駱姓女子酒醉衍生失溫後果，一心只想趕快載她回家，同事雖戲稱是另類的撿屍，不過，當時駱姓女子醉倒已全身癱軟無法用力走動，女警攙扶駱女返家的畫面，堪稱是寒冬中的一把火光。