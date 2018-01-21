舉發跨雙黃線又逆向 新北警軟體竟判定「沒違規」

前方白車跨越雙黃線。（記者余衡翻攝）

2018-01-21 15:30

〔記者余衡／新北報導〕「如果這不叫違規，那什麼才叫違規？」新北市沈先生日前開車行經板橋區，目擊一部白色轎車跨越雙黃線違規超車，事後他透過新北市警局「iPolice」軟體檢舉並附上清晰影像，不料事後竟遭判定無效舉發，沈先生大感意外，質疑「難道要發生車禍還是出人命，才算明顯違規嗎？」

沈先生表示，自己本月初開車行經板橋環漢路時，因天雨車多陷入迴堵車陣，大約塞了5分鐘左右，前方白色轎車就不耐煩往左切出，白車跨越雙黃線逆向行駛了近50公尺後再右切進原車道，對向來車紛紛減速閃避，險些釀成對撞車禍。

全程目擊的沈先生感到相當危險，將相關影像上傳新北市警局「iPolice」軟體交通違規舉發，原本以為會收到電話或簡訊回覆，但卻一直沒有回音，直到一週後點擊軟體才發現該案已遭判定「違規事實不明確，故不予舉發處理。」

沈先生質疑，附上動、靜態影像舉發白車當天跨越雙黃線及闖紅燈等違規，竟然還遭判定「違規事實不明確」，難道要等發生車禍還是出人命，才算明顯違規嗎？而警方舉發軟體限制上傳檔案僅限20MB，現今手機攝錄檔案畫質越來越好，可能錄10秒就會超過，難以完整記錄違規過程，且應該要有主動回覆舉發人的機制。

基層員警看過此案影像也透露，因為很多交通違規舉發沒有績效，很多同仁為省事會建議民眾用iPolice檢舉，各警分局也都用力宣導，但本案交通違規事實明確卻被判定無效，民眾申訴後案件又回到分局交通組或轄區派出所，應該要強化軟體的便利性及精確性。

新北市警局初步回應指出，本案違規發生及舉發時間有落差，可能因此遭判定無效，或者是有舉發要件錯誤的情形，已請板橋警分局交通組重新審視本案違規情形，了解當時為何認定無效，另再次提醒民眾經常校準行車記錄器時間。