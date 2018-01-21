不是零嘴！ 彰警查獲大批梅片咖啡包毒品

彰化警方今天宣佈查獲咖啡包梅片等新興毒品。（記者張聰秋攝）

2018-01-21 13:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕33歲許姓男子和同齡柯姓男子，擁槍自重，涉嫌分持改造槍枝和製毒、販毒牟利，更把毒品偽裝成幾可亂真的茶包、咖啡包、梅片，再以熊貓、唇印等包裝圖案，吸引青少年施用，2嫌落網撇清相關刑責，都否認持有並販售，警方同時發現，小小一包毒品茶包開價500元，毒蟲竟然也會買單，以此行情估算，被查扣419包毒品茶包，市值20多萬元，全案仍由警方調查中。

刑事警察局偵查第八大隊與彰化警方，去年7月間接獲情資，得知許男涉嫌以毒品原料苯甲酸乙酯，製作並分裝混合性毒品咖啡包、新興毒品梅片等吸引青少年施用，專案小組經過5個多月偵查，昨見時機成熟，同步執行搜索、拘提，一舉查獲大量新興毒品及改造槍械。

警方兵分多路持搜索票直闖毒窟，在彰化縣和桃園市將2男逮捕歸案，並在彰化縣伸港鄉一處鐵皮屋，和桃園市大溪區石園路一棟住宅大樓，還有鹿港鎮思源路等地，查獲改造手槍1枝和疑似掌心雷鋼珠手槍1支、子彈6顆、新興毒品咖啡包419包、不明粉末，以及乘裝器具、攪拌設備、電子磅秤及夾鏈袋等不法物品。

許男和柯男互推刑責，被查扣新興毒品茶包或咖啡包，混合成分需再化驗，不過，警方從查扣多種新興毒品及相關證物，佐證販毒及擁槍自重等不法行為，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例偵辦中。

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