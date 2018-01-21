違停狡辯停紅燈上網討拍 「台灣鯛」遭網友打臉

2018-01-21 13:09

〔記者徐聖倫／新北報導〕台灣鯛出沒？21日晚間8時，廖姓男子騎機車行經新北市中和區景新街某通信行前，準備紅線違規臨停下車繳電話費，在他人還沒下車時，巡邏警方見狀便上前驅離，廖某不聽，在警方依法開單時，廖某這時爆氣與警方發生爭執，甚至譙國罵「雞掰」，還上爆料公社PO影片抱怨，卻遭網友大力撻伐是標準「台灣鯛」。

廖某在臉書發文內主張自己只停了10秒，且人還沒下車，甚至瞎掰自己只是停等紅燈，而影片內警方告知就算是停等紅燈一樣越線屬違規，廖某又跳針直說「紅燈不能停車是不是」3次，警方又告知這邊不是停止線，接著廖某便爆粗口罵警「五告雞掰」，網友們紛紛對廖某種種行徑表示不滿，並怒斥其為「台灣鯛」。

有網友留言表示，廖某根本不懂交通法規，大呼「紅線本來就連臨停的機會都沒 管你停幾秒！法規先搞懂再PO網吧！」也有網友表示廖某違規就算了還這麼「盧」，痛斥「叫你走不走，還要盧，不開你開誰啊？這樣要爆料，你在爆自己嗎？」

中和警分局交通分隊長許可表示，廖某稱自己看到前方路口紅燈所以先行停下，雖然經研判這是狡辯之詞，但無故停等在路邊，也觸犯了《道路交通管理處罰條例》第55條，臨停於禁止停車標誌、標線的處所，可處300至600元台幣罰鍰，籲民眾應當遵守交通規則，為自己更為他人安全著想。