灌醉女子「撿屍」吸奶頭猥褻 東窗事發辯稱是性交易

2018-01-21 12:58

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名邱姓男子常去某卡拉OK店消費，結識店內一名坐檯小姐，私下言明到該女家中喝酒，願給檯費2千元，但邱男卻趁該女喝醉睡著，趁機「撿屍」吸吮奶頭、摸下體猥褻，被害女子驚醒喝斥，邱男還自己「打手槍」，沒給檯費錢就離去，被害人憤而報警提告，高雄地院一審將邱男依乘機猥褻罪，判刑10月。可上訴。

判決指出，已婚、從事粗工的邱姓男子2015年2月間，因前往某卡拉OK店消費，而結識當時任職於該店的坐檯小姐「阿鳳（化名）」。同年10月10日晚間，邱男以行動電話與阿鳳聯繫，相約在女方鳳山區住處飲酒聊天，且約定給女方2000元鐘點費。

期間，女方不勝酒力而昏睡，邱男卻趁機猥褻，趁女方熟睡時，解開其上衣鈕釦，撫摸、吸吮被害人奶頭，復以手伸入女方短褲內撫摸私處，同時以手撫摸自己下體，阿鳳驚醒並質問，邱男竟不顧質問，還反問想不想跟他做愛，並自己手淫，另拿取衛生紙擦拭精液後，匆忙離去，卻不慎遺留其身分證於被害人住處內。

案經被害女子報警，並提供上開邱男遺留在其住處的身分證與擦拭精液後之衛生紙團為證物提告。

邱男雖坦承有吸吮奶頭與撫摸被害人下體及自己手淫射精行為，但否認是趁機猥褻被害人，並辯稱，他是聽聞女方車禍受傷在家前往探視，女方要向他借5千元，他表示錢不夠，女方才提議以3千元進行「半套」性交易，他因身上錢帶不夠，要找提款卡領錢時不慎把身分證掉落等語。

不過，被害女子矢口否認，高雄地院合議庭因此依趁機猥褻罪將邱男判刑10月，可上訴。