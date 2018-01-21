又見酒駕奪騎士命！ 機車燒剩骨架

遭小客車從後方追撞的機車起火燒到只剩骨架。（記者王俊忠翻攝）

2018-01-21 12:35

〔記者王俊忠／台南報導〕今天凌晨5點許，台南市南區健康路與慶中街口發生1件酒駕肇事的死亡車禍，1輛自用小客車從後方追撞機車騎士，小客車駕駛酒測值0.93，受重創的機車男騎士被送醫急救、惜仍傷重不治，機車還起火燒到只剩骨架。市警六分局長吳清飛獲報第一時間到場勘查採證，除建議改善部分交通工程、強調會持續強力取締酒後駕車。

警方調查，騎機車的方姓男子（69歲）當時從南門路右轉健康路後，切入健康路內側車道，遭駕駛自小客車的馬姓男子（31歲）從後方追撞，警方到場為闖禍的馬男酒測，酒測值高達0.93。方姓男子被送到成大醫院救治，清晨6點宣告不治。

車禍現場留有約46公尺斷斷續續的刮地痕，方男的機車起火燃燒，車體燒的只剩下骨架。

警方推測，方男的機車會起火燃燒，可能是機車遭撞擊倒地後，機車汽油外洩，加上機車車體刮地引起火花，因此起火燃燒，但詳細起火原因與相關肇事責任，仍需進一步查證確認。

吳清飛獲知轄區發生死亡車禍案、即率員到現場勘查採證，他強調會持續宣導與加強取締酒後駕車行為，並建議市府交通局在健康路內側車道路面（慶中街口）增加繪寫「禁行機慢車」字樣，以利用路人遵循。

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