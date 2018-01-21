疑挑撥好友與女友感情 2男談判互砍雙雙送醫

雙方持刀拉扯。（記者曾健銘翻攝）

2018-01-21 11:55

〔記者曾健銘／新北報導〕22歲賴姓男子，不滿24歲陳姓友人在LINE群組PO上他與前女友的合照，導致他與現任女友大吵一架，因而種下導火線；昨晚10時許，2人各自帶刀相約談判，陳男卻事先躲在暗處埋伏，等到賴男一出現從後持刀猛刺，雙方在停車場內互砍，雙雙重傷掛彩送醫，所幸2人就醫後無生命危險。

警方調查，雙方互為多年好友，衝突起因為日前賴男與陳姓女友爆發爭吵，雙方冷淡，豈料陳男得知後竟火上加油，在LINE的共同群組上傳賴男與其前女友的甜蜜合照，讓陳女更加火大，此舉也讓賴男懷恨在心。

昨晚10時許，陳男跑到賴男位於蘆洲三民路的住家樓下，隨即打電話嗆聲：「有種出來講！」賴男帶著開山刀下樓，孰料一出門就遭躲在暗處的陳男從背後持摺疊刀偷襲，雙方一陣互砍，雙雙中刀後不支倒地，直到陳女下樓後發現，嚇得趕緊報案。

警消到場後發現2人頸部、四肢皆有多處刀傷，所幸仍意識清楚，緊急將兩人送醫搶救，初步治療後皆無生命危險；蘆洲分局表示，目前已派員至醫院戒護，2人將依殺人未遂罪嫌偵辦。

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賴男下樓談判，陳男從後跑來偷襲。（記者曾健銘翻攝）

賴男被砍後倒地，陳男仍不持刀猛刺。（記者曾健銘翻攝）

賴男的女友到場關心。（記者曾健銘翻攝）

消防人員到場搶救。（記者曾健銘翻攝）