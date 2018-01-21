龐大土方利益遭開槍？！ 富邦建設：未介入土方

台北市松菸文創大樓再度遭惡徒開槍威嚇，警方研判認定，應是去年11月開槍恐嚇大樓內富邦建設的「續集」；圖為台北市松菸文創園區外觀。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-01-21 11:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市松菸文創大樓再度遭惡徒開槍威嚇，警方研判認定，應是去年11月開槍恐嚇大樓內富邦建設的「續集」，全案與松聯、牛埔等幫大哥介入龐大土方利益關係密切，且一反常態未找營造商或工地，反而找建設公司下手；富邦建設今特別發出聲明，表示總包商係由營造廠建國工程擔任，富邦建設並未過問及參與土方工程的發包作業。

警方調查發現，通常建設公司都會找營造商負責發包土方工程，所以過去黑幫欲介入時，都是在工地或朝營造商開槍示警，但富邦建設卻由建設公司指定，非營造商決定，研判因此遭開槍示警，而去年發生疑似針對北市中山區一處建案土方利益的槍擊案後，公司董事長與該建案承辦人員都已撤換。

富邦建設為此特別發出聲明稿，表示富邦建設近期因工程發包問題履遭不明人士公然挑釁，該公司特別說明如下:

富邦建設所有工程，均先發包給大型營造廠擔任總包商，再由總包商主導將各工項發包予專業下包商配合施作（含土方工程在內），各建案土方工程發包過程實與本公司無涉。以台北市中山區工程為例，總包商係由營造廠建國工程擔任，本公司未過問也未參與其土方工程的發包作業。

本公司堅持正派經營之公司治理精神，未來也將更嚴格審查合作夥伴的管理模式是否允當。