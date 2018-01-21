凌晨撞上路邊車輛 台中車禍2死1重傷

2018-01-21 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕台中市龍井區茄投路於今日凌晨1時左右，有輛轎車撞擊停在路邊的半聯結車，造成車內蔡姓駕駛、副駕駛座乘客死亡，後座乘客重傷，總計2死1傷。

據《蘋果日報》報導，警方到場後根據車牌追查，發現喪命的駕駛為33歲快炒店廚師蔡姓男子，已婚並有兩子，妻子目前與他分居中，她接到消息趕到醫院時，表示不清楚當時丈夫要去哪，也不認識另外兩名男性乘客。

副駕駛座身亡的乘客目前身分不明，後座的乘客則重傷救治中，其身分疑是25歲賴姓男子，已聯繫家屬前來確認。