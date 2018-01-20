台南北上松菸文創開衝鋒槍 槍手收押了

2018-01-20 23:56

〔記者吳政峰／台北報導〕38歲男子林志遠18日特地從台南搭車北上，變衣換裝，隔天跑到台北松菸文創園區連開數槍，隨即落跑回台南，在高鐵站被逮，台北地檢署訊後認為部分事實未釐清，有串證逃亡之虞，20日向台北地院聲押，羈押庭開到晚間10點左右，法官裁定准押。

林志遠18日先從台南搭客運到桃園中壢，再轉車到新北蘆洲，19日上午跑到松菸附近買了黑色帽T，變裝成潮男，到了下午，叫了一輛計程車在松菸附近待命。

林男先走到松菸文創大樓前，掏出一把衝鋒槍，對空連續開了數槍，再跳上計程車落跑，路人嚇了一跳，趕緊報警。

現場留有3個彈殼與一顆子彈，警方調閱監視器，以車追人，發現林男前往高鐵桃園站，立刻衝去堵人，可惜晚了一步；員警找出他的購票資料，得知目的地是台鐵台南站，立刻請台南警方協助，在他出站時逮人。

林男身上被搜出1把衝鋒槍、16顆子彈、1顆彈殼，自稱女友與松菸排班計程車司機有糾紛，才會風塵僕僕北上尋仇，沒想到找不到人，才選擇對空鳴槍，供詞避重就輕。

檢警對他的說法存疑，不排除與去年11月的松菸富邦建設槍擊案有關，據了解，富邦槍擊案與台北市中山區、信義區的土方工程有關。

北檢認為林男交代不清，有勾串、逃亡之虞，又犯槍砲重罪，20日向北院聲押獲准。

而當時載到林男的計程車司機指，林男上車時用外套包裹著槍枝，疑因太緊張，還調出一顆彈殼，槍口則對著他，想起來心有餘悸。

至於林男自稱開了10幾槍，用外套包住掉落的彈殼，趁逃亡途中隨意棄置，不記得地點了，檢警則正在釐清究竟開了幾槍幾槍，以及彈殼的棄置位置。