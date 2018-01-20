1/20 大福彩頭獎、大福獎摃龜 今彩539頭獎開出1注！

2018-01-20 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月20日）開獎的第107000006期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第107000018期今彩539頭獎開出1注，由高雄市苓雅區武慶三路86號1樓的「鉅財彩券行」開出。

第107000006期大福彩中獎號碼為：「13、25、29、34、37、39、40，特別號：27」，頭獎摃龜；貳獎共1注獲得，可獨得25萬元；參獎共89注獲得，每注可得4000元；肆獎共1925注獲得，每注可得400元；普獎共1萬3684注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎8注獲得，每注可得10萬元。

第107000018期今彩539中獎號碼為「12、23、25、26、28」，頭獎共1注獲得，可獨得800萬元；貳獎共223注獲得，每注可得2萬元；參獎共6875注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬0606注獲得，每注可獲得50元。

第107000018期39樂合彩中獎號碼為「12、23、25、26、28」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共233注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5420注中獎，每注可得1125元。

第107000018期3星彩中獎號碼為「236」，正彩共71注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第107000018期4星彩中獎號碼為「2695」，正彩共3注中獎，每注可獲得12萬500元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」