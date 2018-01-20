墓碑遭毀損 霸氣林番王雄心抗國民黨威權

2018-01-20 21:58

［記者林欣漢／基隆報導］出生於日治時期的林番王，名字相當霸氣，基隆文史工作者推測說，他應該有平埔原住民的背景，但名字的源由已不可考，他在中國曾接受教育，畢業於上海復旦大學外交系，在當時的時空環境下是台籍菁英，二戰後返回基隆義二路經營照相館，積極關心地方公共事務，曾當選基隆市第2屆議員，但競選連任時輸給被國民黨運作出來參選的酒家老闆娘，當時很多人認為他就此一蹶不振，未料林番王反而將目光鎖定市長，從政雄心人如其名。

林番王在選舉喊出「無黨無派，無米無菜」的響噹噹口號，在戒嚴時期勇敢對抗威權統治，他口才很好且敢於發言，說出市井小民的真心話，根據史料，即使國民黨使出停電等作票手段，林番王仍大勝7000多票，成為二次戰後第一位非國民黨籍的基隆市長。

林番王除了創下地方自治史紀錄，根據史料及相關報導，他的風流情史不少、軼事不斷，有元配、二奶及多名子女，曾多次被抓姦上報，因為與公眾利益無關，林番王仍順利連任市長，但第2任任期僅做1年就因病過世，人生高潮起伏宛如電影般的精彩。

林番王的家屬已搬離基隆市，但定期託人整理林番王位於基隆市壽山路、近中正公園的的墓碑，整理墓園的工人在19日發現墓碑遭人惡意毀損，立即與家屬聯繫，市長林右昌今天表達嚴厲譴責，要求警方追查犯嫌。