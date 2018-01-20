拉脫維亞詐騙案110名台嫌 差點被遣送中國

2018-01-20 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕兩岸近幾年對於國際電信詐團成員遣返，經常激烈角力，去年8月，在拉脫維亞就曾有110名台籍嫌犯被以「中國公民」身分逮捕，險些遭移送到中國，後來其中一名主謀向代表處求救，以及拉脫維亞警方追查下，這群台籍詐騙犯才被遣返回台。

拉脫維亞警方是在去年破獲這起國際網路電信詐騙案，最初警方宣稱落網的110名嫌犯是住在拉國境內的「中國公民」，但其中一名主謀擔心在中國受審，趕忙向拉脫維亞代表處求救，拉脫維亞警方追查後也發現，這些嫌犯都是台灣籍，經台灣代表處積極交涉，這些詐騙嫌犯全數都在去年10月被遣返回台。

台中地檢署偵辦涉入拉脫維亞跨境詐騙的110名嫌犯，在中國提供相闗關犯罪事證之下，已「第一波」依違反組織犯罪防制條例等罪起訴李嫌等44人，其餘66人則是列「第二波」偵查範圍，並將持續追緝在逃的金主「胖哥」等人。

據外交部統計，自2016年4月至2017年9月，台籍詐騙犯遭外地拘留的人數超過400人，光西班牙和拉脫維亞，就占了7成以上。其中，西班牙曾有上百名台籍詐騙嫌犯全部被送至中國受審。雖然肯亞在前年將44名台籍詐騙嫌犯遣送中國後，外交部就成立跨境電信專案小組，法務部和陸委會也在同年6月成立打擊跨境詐騙跨部會平台，但海外台籍嫌犯被捕後直接遣送中國的事件，仍不時發生。