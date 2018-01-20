「瘋狂賣客」假客服行詐 網購男被騙28萬很抓狂

2018-01-20 14:58

〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團涉嫌假冒「瘋狂賣客」客服人員，上週向1名網購的陳姓男子，以謊稱作業疏失，誤將訂單設定為50筆的老梗手法，誘騙他前往ATM操作，短短半小時騙走28萬元，刑事局今天呼籲民眾多小心。

警方說，新北市1名38歲陳姓男子，去年10月份時在「瘋狂賣客」以238元購買「紫外線烘鞋機」，並用某銀行「信用卡購物付款」，上週突然接獲假「瘋狂賣客」客服來電，表示因工作人員疏失誤設為批發商，誤將他訂單設為50筆，其金融帳戶將被連續扣款50筆網購金額，要協助取消訂單並通知銀行協助處理。

隨後，陳男接到自稱銀行人員電話要求前往操作ATM，遂依其指示操作，將錢轉帳至指定帳戶因而受騙，陳男於20分鐘內連續轉帳3筆計13萬元，至對方指定的2個帳戶內，復又於6分鐘內以跨行存款方式，前後操作了8次，共計15萬元至對方帳戶，最後陳男撥打詐騙集團電話未接，再又未收到存款退款款項時，才發現遭詐騙進而報案。

警方說，詐騙集團冒用知名公司，以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成50筆紀錄或12期分期付款設定，要求訂戶前往ATM解除分期設定或跨行存款」的詐騙手法，在上週詐騙件數中躍居首位，「165」反詐騙專線統計，近一週（本月8日起至14日止）透過解除分期付款設定詐騙案計222件，其中詐騙件數最多的賣場為「瘋狂賣客」，有57名消費者被騙，次為「蝦皮拍賣」計有18名消費者被騙，占這類詐騙手法的大宗。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆