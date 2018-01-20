國姓北港村凌晨連3家遭竊、有戶10天前才被偷

國姓鄉北港村國姓路連3戶民宅遭竊賊從2樓陽台入侵行竊，居民人心惶惶。（記者佟振國攝）

2018-01-20 14:31

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉北港村國姓路昨凌晨發生3起住宅竊案，其中開雜貨店的徐姓被害人，10天前擺放年節備貨所需11萬現金的抽屜才被小偷整個搬走，如今2度受害，痛罵小偷太囂張，鄉長丘埔生則感慨當地「舉頭三尺無監視器」，加上人口老化嚴重，才讓宵小猖狂，盼警方能加強維護治安。

竊案發生時間約昨天凌晨3時許，歹徒由國姓路旁騎樓遮雨棚爬上住戶2樓陽台，破壞老舊的鋁門窗後潛入行竊，偷完1家換1家，連著3戶民宅遭殃，損失現金約1萬元，其中開雜貨店的徐姓被害人10天來2度遭宵小光顧，損失最慘重。

徐姓民眾表示，第1次小偷將他放現金、存摺的抽屜整個搬走，裡面有準備年節備貨的貨款11萬元，為此店內外最近才裝了監視器，重要財物抽屜也上鎖，沒想到歹徒從2樓陽台侵入，大刺刺經過他的臥室到1樓行竊，還把監視器的電源拔除，再破壞抽屜鎖偷錢。

鄉長丘埔生感慨當地「舉頭三尺無監視器」，監視系統不足，遠端監視器僅有台21線與投80線路口1組，以及派出所前有警用監視器，其他得靠民眾自行裝設，預警功能不彰，事後調閱畫面也不容易，加上社區人口老化，家中多半是老弱，就算半夜發現歹徒也不敢正面衝突，實在無奈。

警方表示，10天前的竊案已根據被害人及目擊證人指證，將1名可疑男子函送法辦；昨天凌晨竊案也鎖定轄內1名慣竊積極偵辦中，至於道路監視系統受限經費不足，只能逐年爭取裝設，民眾也要加強家戶安全，門窗上鎖或加裝防盜警報器。