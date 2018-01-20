驚魂夜！ 新北大樓深夜起火 7人送醫

2018-01-20 14:06

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市林口一處社區大樓13樓住家今晨驚傳火警，屋主發現發生火警時火勢過大，家中4人無法自行逃出，趕緊報案求救，消防人員到場後趕緊佈水線，疏散現場超過30名民眾，並在1小時內撲滅火勢，救出受困屋內的3名大人及一名4歲女童，其中一名40歲的黃姓男子嚴重灼傷，另外13、14、15樓各有3名民眾受傷，警消協助7名傷者送醫，急救後皆暫無生命危險，確切起火原因仍待調查釐清。

警消調查，今晨3時許，位於新北市林口文化二路上的一處社區大樓疑因電線走火引發火勢，屋主發現被濃煙嗆醒後發現客廳火勢猛烈，無法自行逃出火場，嚇得趕緊報案，消防人員獲報後派出54輛各式車輛，共150名人力趕赴救援，疏散大樓內超過30名住戶，撲滅火勢後救出屋內4人，並分別在13、14、15樓發現3名傷者，受傷的7人大多是吸入性嗆傷導致不適，另外藍姓男子全身有百分之18的2度灼傷、27歲的藍姓女子肢體灼傷，所幸送醫後皆暫無生命危險。

警消表示，獲報趕抵救援時在40分鐘內控制火勢，避免繼續延燒到受困民眾所在的房間，最後費約1小時火勢撲滅，初步研判起火點在客廳，客廳、廚房共20坪全數燒毀，但確切起火原因仍待警消調查。