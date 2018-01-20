兩個半百熟女為異國戀瘋狂 她們碰面發現…

吳婦（左二）出現欲取款時，被警方逮捕，連同王婦（右一）移送法辦，但獲無保請回。（記者洪定宏翻攝）

2018-01-20 12:50

〔記者洪定宏／高雄報導〕2名擁有大學學歷的半百熟女，因為對愛情充滿幻想，在網路結識外國網友，談起從未謀面的異國戀情，卻掉進詐騙集團陷阱，她們的銀行帳戶被凍結，甚至淪為車手，其中某醫學大學護理系肄業、57歲未婚的吳姓婦女英語流利，雖然驚覺帳戶已被列警示，但她仍選擇相信愛情，多次為對方提領詐騙存款再轉匯到馬來西亞，終於被捕。警方依詐欺罪嫌將2名婦人移送法辦，但因為同時也是無辜的被害人，獲無保請回。

高市左營警分局偵查隊今天發布訊息指出，本月8日上午，47歲、已婚、從事服務業的王姓婦女（有侵占前科），到永豐銀行欲存入29萬5000元時，行員發現那是警示帳戶，立刻報案，當場逮捕王婦，驚覺她雖是詐欺嫌犯，卻也是「跨國愛情騙子集團」被害人。

左營偵查隊指出，王婦疑似不安於家庭現狀，去年10月在臉書認識自稱在馬來西亞從商的JOE，她透過翻譯軟體與對方互傳訊息，不曾見面、更沒有通話過，王婦卻對JOE深信不疑。

1個月後，JOE確認王婦上鉤，以「要跟中國人做生意為由，要求她提供銀行帳戶，王婦於去年11月、12月間，各在中國信託及永豐銀行開立新戶，並將提款卡及密碼以國際快遞寄到馬來西亞給Joe。

本月7日，JOE告知王婦，中國信託提款卡無法使用，要求她領出29萬5000元存款，再存入永豐銀行帳戶。王婦不疑有詐，依照指示處理，本月8日上午就在永豐銀行被捕。

為了揪出詐騙集團首腦，左營偵查隊將計就計，請王婦跟Joe聯繫，告知無法存款，要求Joe派人跟她見面拿取。

這招果然見效，吳姓婦女跟王婦聯繫上，雙方約定8日晚間在左營區重信路超商前見面，專案小組看到吳婦出現，當場逮捕。但令員警傻眼的是，吳婦竟然也是「跨國愛情騙子集團」被害人。

吳婦供稱，她1年多前透過國際交友軟體認識英國籍波蘭人、也是在馬來西亞從商的Peter，不曾見面只看過照片，雙方以英文傳訊交談。

不久同樣被對方要求提供銀行帳戶，雖然吳婦後來發現帳戶被警示，懷疑Peter是詐騙集團成員，但她選擇相信愛情，多次為Peter領款後，匯款到馬來西亞，淪為車手。

警方發現，Peter告訴吳婦，Joe要借錢給他買機票回英國，請她去拿錢，所以研判Joe跟Peter為同一組詐騙集團；近日追蹤Joe的臉書發現，他更改身分為美軍駐阿富汗喀布爾的資深探員，但無法確認他跟Peter的照片是否盜用他人。