謊稱兄是檢察官有靠山 惡狼性侵恐嚇判9年

2018-01-20 12:00

〔記者黃建華／高雄報導〕已婚的楊姓渣男覬覦苓雅區一名賣小吃的女子美色，揚言若不陪他去看電影要到店裡鬧，被害女子害怕而被迫陪他出去，卻被上手銬強制猥褻、性侵3次，楊男並謊稱「親哥哥是檢察官，之前殺人才會被輕判」嚇唬被害女子；高雄地院一審恐嚇、妨害自由部分將他判刑1年，如易科罰金須繳36萬元，另不得罰金部分，強制性侵罪判刑9年。可上訴。

判決指出，楊姓男子2016年4月間，因經常前往苓雅區某卡拉OK店消費，覬覦店旁賣小吃的A女美貌，雖知A女已有男友，仍藉故將A女臉書帳號加入自己帳號內成為好友，並藉機向A女展示其所有的刀、棍，以圖使A女對其有懼怕之心。

同年4月29日晚間，楊男以臉書即時通訊邀約A女外出看電影遭拒後，揚言要到被害人的店鬧事，讓她無法繼續做生意，被害人因害怕而答應與楊男外出看電影，途中A女向楊男表示「朋友做到此處就好」等語，楊男竟憤而飆車急駛、闖越紅燈並無故怒罵路人，致A女心生畏懼，被迫與楊看電影，席間，楊男藉口身體不適欲返家，A女於同日晚間10時陪楊返家，雙手竟遭上手銬，恫稱其曾因殺人案入監，致被害人不敢反抗，強脫A女內衣褲猥褻，被害人痛哭才解開A女手銬，後來兩人走出後，楊男又聲稱忘了帶住處鑰匙，A女出於無奈應允以其名義，出資讓楊男至飯店住宿。

楊男遂騎乘機車搭載A女前往某商旅，但A女辦妥入住登記後，楊男卻拒絕讓A女離去，還把啤酒淋在被害人身上，A女只好而與楊男進入1203號房內沐浴，卻慘遭兩度性侵得逞。後來被害人母親來電詢問為何整夜未歸？被害人藉機謊稱母親已報警，楊男又取出身上之警方人員名片，向A女陳聲稱其認識許多警察，且親哥哥是檢察官，他之前的殺人未遂案件，就是因此才獲輕判等語，A女信以為真，認為就算報警也無濟於事，只得陪同楊男及其不詳姓名友人到夜市逛街，期間，雖A女數度表示欲返家，卻不被理會，配合楊返回住處，再遭楊男強脫衣物性侵。

後來A女在楊住處內持刀作勢自殺，楊男報警處理後，A女一時不敢向到場處理警員申告上情，自行離去，後來楊男又連續以其臉書帳號即時通訊傳送訊息恐嚇A女，被害人忍無可忍報警提告，楊男惡行才曝光。