驚見遺書！學童哭求老師報警及時救回阿公

2018-01-20 11:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕就讀高市岡山區某小學的三年級學生，日前拿著一封外公留下的遺書，跑到學校向師長求救，老師趕緊報警處理，並在警方的協助下，順利找到準備尋死的外公；警方表示，這對祖孫相依為命，外公近日失業萌生尋死念頭，幸好地方善心團體集資並協助外公找回工作，才讓這對祖孫能夠暫度難關。

警方指出，15日上午7點多，岡山區某國小報案指稱，校內一名國小3年級小朋友剛到校上課，就邊哭邊將手中緊握的紙條交給學校老師，同時哭著跟老師說，「這是今天早上阿公留下來的，之後阿公就騎車離家出走了。」

警方獲報趕到學校，得知小朋友的外公姓吳，遺留的紙條中寫著，「我真的累了」、「拜託師長們照顧○○○（自己的孫子）」等遺言，隨後學校老師陪同警方趕往該名小朋友與外公路竹區的住處，但在住處附近遍尋不著小朋友的外公；警方沿路詢問鄰近住戶及四處搜尋下，約莫半小時後，終於岡山區九孔橋上，發現吳姓外公獨自一人望著橋下的水面，一臉呆滯地坐在橋邊哭泣。

正當員警企圖靠近時，外公突然情緒激動地大喊，「我不想活了！死了算了」等，表達想要輕生的想法。所幸警方安撫、半哄半勸，並接近拉住阿公下橋，才順利成功阻止吳姓外公自殺，警方先行安撫他的情緒並將他帶回派出所。

陳姓外公到派出所後，向員警透露，他原本在路竹區某工廠擔任工地看守人員，月入1萬8千多元，工廠提供工廠旁貨櫃屋，給他現在和孫子居住，孫子的父親因毒品案入獄，母親（自己的女兒）也因涉及毒品案，人早已逃逸，不知去向。

他將年幼外孫的戶籍遷入同住，兩人憑藉著自己微薄的收入相依為命過日子，不料自己前陣子涉酒駕遭逮捕，老闆因此憤而將他開除，讓他不僅頓失經濟來源，更失去遮風避雨的貨櫃屋住所，現已無力獨自撫養孫子。

員警得知後，除了趕緊通報社會局、衛生所和慈善團體，地方慈善團體聞訊也隨即籌措急難救助金5萬5500元和一些民生物資，讓吳姓祖孫暫渡難關；另外，嘉興所長黃盟樹也親自到吳姓外公原先工作的路竹區工廠，誠心地拜託老闆再給吳姓外公一次工作機會，也獲得老闆允諾，讓這對祖孫有機會重回原本平靜的生活。

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