逆向超車撞橋墩火燒車 駕駛卡車內燒成焦屍

新北市土城區擺接堡路城林橋下今天凌晨發生逆向超車釀成火燒車。（記者吳仁捷翻攝）

2018-01-20 11:16

〔記者吳仁捷／新北報導〕洪姓男子今天凌晨駕駛車齡17年的老BMW轎車，行經土城城林橋下的擺接堡路時，洪男疑因要超車，或失控打滑，衝向對向車道，撞上陳姓男子駕駛的福特轎車，再失速衝撞台65線高架橋橋墩，洪男座車因高速衝撞「腰斬」並起火燃燒，副駕駛座的陳姓男子則差點被拋倒車外，從後目擊的陳姓駕駛見狀，趕緊下車拉出陳男，要再救援洪男時，火勢猛烈，消防趕到滅火，洪男已燒成焦屍；土城警分局說，這起車禍造成1死2傷，初判為違規超車釀禍。

土城警分局調查，這起火燒車車禍今天凌晨2時45分發生在土城區擺接堡路城林橋下，20歲洪姓男子駕駛老BMW搭載20歲陳姓友人，沿著擺接堡路要往三峽方向行駛，行經城林橋下時，洪男加速開入對向車道，未料19歲陳姓男子座車從對向駛來，洪男閃避不及，擦撞到陳男座車後，再衝撞高架橋墩，洪男座車隨即陷入火海，副駕駛座的陳男被目擊的另名陳姓男子拉出車外，但洪男因受困不幸燒死於車內；另名遭撞的陳姓駕駛因受困車內，消防員破壞車體後救出。

陳姓目擊者說，當時他看見2車車禍，事故車輛隨即失火，連忙打119報警，下車一看，赫見BMW車身幾乎斷成2截，副駕駛座的乘客下半身還卡在車內，「拜託我拉他出來」，因車身起火，他先拉出陳男到路邊待救，回頭要再救駕駛，因洪男夾困車內，加上火勢猛烈，消防趕到滅火後，洪男已葬身火窟。

警方說，初步了解，肇事的洪男與遭他撞上的陳男都沒有酒駕；洪男搭載的陳姓男子右手骨折、身上多處擦傷，福特汽車陳姓駕駛，則是身上多處擦傷、肢體疼痛，兩人送醫時都意識清楚；至於車禍原因，仍待進一步追追查釐清。

相關影音