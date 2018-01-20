收廠商42萬被控貪污 高雄榮總醫師「非公務員」判無罪

收受衛材廠商42萬餘元，高雄榮總林姓醫師被控貪污，高雄地院（如圖）認定「非公務員」，一審判他無罪。（記者黃建華攝）

2018-01-20 11:05

〔記者黃建華／高雄報導〕廉政署偵辦醫衛材料供應商伯恩公司在高雄榮總骨科寄賣「大骨鎖定加壓技術骨板系統」等衛材，先後送錢42萬4800元給林姓骨科醫師，檢方因此將林男依貪污罪起訴，但高雄地院一審，認定林姓醫師不具公務員身分，也非「授權公務員」，縱然收取廠商金錢之行為，有害其醫師高尚地位，並損及醫界廉潔之聲譽，但不構成貪污罪，判林姓醫師無罪。可上訴。

判決內容指出，伯恩公司李姓負責人、胡姓業務副理（均緩起訴）為感謝被告林姓醫師協助伯恩公司寄賣的衛材順利通過驗收，先後交付的賄款共42萬4800元。檢方因而認被告涉犯貪污治罪條例的收受賄賂罪嫌。

林姓醫師在法院審理時雖坦承收錢，但辯稱：他並非高雄榮總之採購、驗收人員，也不具刑法公務員資格，所收受之金錢也與貪污治罪條例所稱職務上行為無關等語。

高雄地院合議庭審理也認為，本案林姓醫師不具公務員之身分，亦不屬有法定職務權限之「授權公務員」，所為醫療行為又不符與國計民生有關之公共事務，縱其於執行醫療行為後有收取廠商之金錢，亦難認其符合貪污治罪條例所稱之公務員身分，而得以貪污治罪條例之罪相繩。

綜上所述，林姓醫師收取廠商金錢之行為，雖有害其醫師高尚地位，並損及醫界廉潔之聲譽，但此僅為被告身為醫師醫德之非議，與貪污治罪條例所欲處罰公務員執行職務時收賄之行為無關，判林姓醫師無罪。可上訴。