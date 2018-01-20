GPS跟蹤案律師判賠 吳欣盈PO文感謝法官

2018-01-20 00:18

〔記者廖千瑩／台北報導〕新光金公主、新壽副總吳欣盈，不滿丈夫、華南銀副董事長林知延委任的國際通商法律事務所合夥人劉宗欣，指揮徵信社在她車上裝設GPS，侵犯她個人隱私，向法院提告求償6000萬元。台北地方法院今天認定劉侵害吳女隱私權且情節重大，違反修正前個資法，應負損害賠償責任，判劉與國際通商應連帶給付35萬元，可上訴。

對此，吳欣盈在個人臉書上回應，台北地方法院今日稍早判決准許她賠償請求，針對法官勇於突破同案刑事部分的無罪判決，認定劉宗欣律師應對她賠償，她感謝承審法官的辛勞審理，並對法官的審判勇氣倍感欽佩。

吳欣盈說，此次判決，法官雖判決劉宗欣律師應於民事上提出賠償，但她所受的精神恐懼與折磨，與其他被害人一樣，都是生命中難以抹滅的傷痕；因此，將在收到判決書並與律師深究商討後，決定是否就敗訴部分提起上訴。

以下為吳欣盈臉書全文：

針對我與國際通商法律事務所合夥律師劉宗欣律師間的民事訴訟，臺灣臺北地方法院今日稍早判決准許我的賠償請求，針對法官勇於突破同案刑事部分的無罪判決，認定劉宗欣律師應對我賠償，我感謝承審法官的辛勞審理，並對法官的審判勇氣倍感欽佩。

劉宗欣律師身為知名法律事務所之資深律師，本應受到更高的法律道德標準檢驗，但他卻聘請徵信業者對我長期跟蹤、拍攝，甚至裝設GPS定位器企圖掌控我行蹤，令我的生活陷於極大困擾及恐懼。此種侵擾隱私的跟監方式，倘若合法，則受害的不光是我，更讓社會上每一個人的隱私權保障從此蕩然無存。

此次判決，法官雖判決劉宗欣律師應於民事上提出賠償，但我所受的精神恐懼與折磨，與每一位遭受長期監控之被害人所承受的痛楚一樣，都是生命中一道難以抹滅的傷痕；因此，我將在收到判決書，與律師深究商討後，決定是否就敗訴部分提起上訴，避免相同的事件在社會上不斷發生，讓加害者一再被姑息。